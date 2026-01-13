Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
13:48, 13 января 2026Авто

В России рекордно выросло число аварийных вызовов через «ЭРА-ГЛОНАСС»

ТАСС: Система «ЭРА-ГЛОНАСС» зафиксировала рост аварий в новогодние каникулы
Марина Аверкина

Фото: Сергей Ермохин / Коммерсантъ

В новогодние праздники 2026 года система экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС» отправила оперативным службам данные о 4,2 тысячи дорожных происшествий. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные пресс-службы АО «ГЛОНАСС».

В компании сообщили, что этот показатель на 36 процентов превысил цифры аналогичного периода 2025 года. Главной причиной роста ДТП назвали аномальные снегопады, прошедшие сразу в нескольких регионах страны. Больше всего сигналов о помощи через «ЭРА-ГЛОНАСС» в эти дни поступило из регионов Центрального, Северо-Западного и Южного федеральных округов.

По словам генерального директора АО «ГЛОНАСС» Алексея Райкевича, более 3,5 тысячи вызовов из общего числа были совершены с помощью автоматического срабатывания кнопок SOS в автомобилях. Так происходит при серьезных столкновениях и в случае, когда люди в салоне не имеют возможности самостоятельно позвать на помощь.

В настоящее время к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» подключено более 13 миллионов транспортных средств. За весь срок ее эксплуатации на пульты дежурных спасательных подразделений было передано более 542 тысяч сигналов, сообщили в компании.

Ранее стало известно, что на портале государственных услуг появилась возможность проверки легальности легкового такси. В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России рассказали, каким образом можно узнать про соответствие перевозчика и его транспортного средства установленным требованиям.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина совершила массированную атаку на Крым

    Подо льдами Гренландии есть сверхсекретная военная база. Что о ней известно

    Глутамат, нитраты, сахзамы и пальмовое масло. Что из этого на самом деле вредно

    Китай пообещал США ответить на введение пошлин за сотрудничество с Ираном

    Назван возможный источник инфекции у младенцев в роддоме Новокузнецка

    Бывший сенатор-миллиардер в тюремной робе и с улыбкой попал на видео в «Черном дельфине»

    Врач дала шесть советов для снижения риска заразиться гриппом

    Россияне организовали «Грибной храм» для духовной терапии в Таиланде и угодили под арест

    Яна Рудковская показала внешность на фото с первой встречи с Плющенко

    Биолог нашла странную деталь в истории с массовой гибелью младенцев в роддоме Новокузнецка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok