В России рекордно выросло число аварийных вызовов через «ЭРА-ГЛОНАСС»

ТАСС: Система «ЭРА-ГЛОНАСС» зафиксировала рост аварий в новогодние каникулы

В новогодние праздники 2026 года система экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС» отправила оперативным службам данные о 4,2 тысячи дорожных происшествий. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные пресс-службы АО «ГЛОНАСС».

В компании сообщили, что этот показатель на 36 процентов превысил цифры аналогичного периода 2025 года. Главной причиной роста ДТП назвали аномальные снегопады, прошедшие сразу в нескольких регионах страны. Больше всего сигналов о помощи через «ЭРА-ГЛОНАСС» в эти дни поступило из регионов Центрального, Северо-Западного и Южного федеральных округов.

По словам генерального директора АО «ГЛОНАСС» Алексея Райкевича, более 3,5 тысячи вызовов из общего числа были совершены с помощью автоматического срабатывания кнопок SOS в автомобилях. Так происходит при серьезных столкновениях и в случае, когда люди в салоне не имеют возможности самостоятельно позвать на помощь.

В настоящее время к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» подключено более 13 миллионов транспортных средств. За весь срок ее эксплуатации на пульты дежурных спасательных подразделений было передано более 542 тысяч сигналов, сообщили в компании.

