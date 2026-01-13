Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:00, 13 января 2026Россия

В России указали на опасность попыток увязать темы украинского конфликта и Гренландии

Карасин: Попытки Европы увязать темы Украины и Гренландии вредны и абсурдны
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Попытки Европы увязать темы конфликта на Украине и претензий США на Гренландию вредны и абсурдны. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, пишут «Известия».

По мнению российского политика, европейцы пытаются добиться того, чтобы очаговое присутствие подразделений НАТО в разных частях мира воспринималось как укрепление стабильности. При этом он указал на опасность такой концепции.

«Дело тут не в присутствии в Арктике. Речь идет о том, что западное, в данном случае европейское сообщество НАТО, пытается свести всю демагогию к тому, чтобы сопоставить ситуацию на Украине и в Гренландии. Они уже начали говорить о присутствии в Гренландии отдельных подразделений военных для строительства, для создания какой-то военной инфраструктуры», — заявил Карасин, сравнив усилия стран НАТО в этом направлении с попытками отправить военный контингент на Украину.

Ранее журналист Томас Фази заявил, что Евросоюз продолжает видеть угрозу в России, несмотря на планы президента США Дональда Трампа на Гренландию. Он также допустил, что в конечном итоге ЕС уступит США в споре о территориях острова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Уборщица спасла моего ребенка». Что говорят родители и врачи о массовой гибели младенцев в роддоме Новокузнецка

    «Там сейчас сосредоточены деньги». Где лучше искать работу в 2026 году

    «Цель — заставить купить больше». Как россиян обманывают в магазинах и на маркетплейсах

    Россиян научили безопасно сдавать квартиры

    Названо основное преимущество реактивной «Герани-5»

    Один из крупнейших в России автоконцернов столкнулся с обрушением продаж

    Блогерша из России затмила иностранцев на «Золотом глобусе»

    Microsoft похоронила популярное приложение

    На Западе высмеяли план Британии в отношении России

    Фигурантке дела о гибели в московской клинике блогерши из Италии предъявят новое обвинение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok