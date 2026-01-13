В России указали на опасность попыток увязать темы украинского конфликта и Гренландии

Карасин: Попытки Европы увязать темы Украины и Гренландии вредны и абсурдны

Попытки Европы увязать темы конфликта на Украине и претензий США на Гренландию вредны и абсурдны. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, пишут «Известия».

По мнению российского политика, европейцы пытаются добиться того, чтобы очаговое присутствие подразделений НАТО в разных частях мира воспринималось как укрепление стабильности. При этом он указал на опасность такой концепции.

«Дело тут не в присутствии в Арктике. Речь идет о том, что западное, в данном случае европейское сообщество НАТО, пытается свести всю демагогию к тому, чтобы сопоставить ситуацию на Украине и в Гренландии. Они уже начали говорить о присутствии в Гренландии отдельных подразделений военных для строительства, для создания какой-то военной инфраструктуры», — заявил Карасин, сравнив усилия стран НАТО в этом направлении с попытками отправить военный контингент на Украину.

Ранее журналист Томас Фази заявил, что Евросоюз продолжает видеть угрозу в России, несмотря на планы президента США Дональда Трампа на Гренландию. Он также допустил, что в конечном итоге ЕС уступит США в споре о территориях острова.