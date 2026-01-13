Реклама

В России заявили о готовности спасти Гренландию от США при одном условии

Бизнесмен Малофеев заявил о готовности РФ спасти Гренландию от США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Гренландия в конечном итоге будет аннексирована США, но Россия может остановить этот процесс, заявил основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев. Его цитирует сайт телеканала.

«Гренландия обречена. Когда морпехи США высадятся на острове, постоянный гарнизон в 60 человек стрелять не будет. Даже если к нему присоединятся все 15 тысяч датских солдат и офицеров», — сказал Малофеев, отметив, что аннексия острова получится быстрой и мирной.

По его мнению, спасти Гренландию, Европу и многополярный мир может только Россия, но с одним требованием: прекратить конфликт на Украине на условиях Москвы. «А потом прийти и культурно попросить о защите. Мы не откажем. Защищать вчерашних врагов и неблагодарных союзников — старая русская традиция», — подчеркнул бизнесмен.

Ранее в январе в Конгресс США внесли законопроект об «аннексии Гренландии и предоставлении статуса штата». В случае принятия этот закон даст американскому президенту Дональду Трампу полномочия в принятии любых шагов, необходимых для аннексии или приобретения острова.

