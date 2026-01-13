В США описали тактику применения новейшей российской «Герани»

TWZ: Новый российский дрон «Герань-5» станет еще одной проблемой для ВСУ

Российский дрон «Герань-5» при условии его массового производства станет еще одной проблемой для Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые могут не успеть адаптироваться к изменениям российской тактики использования ударных беспилотников. Об этом пишет американское издание TWZ.

В публикации отмечается, что российские дроны линейки «Герань» постепенно превращаются из одноразового беспилотника-камикадзе в барражирующий боеприпас с возможностью проведения видеосъемки.

Издание отмечает, что запуск «Герани-5» с самолета Су-25 вблизи линии боевого соприкосновения позволит дрону, управляемому наземными силами, находиться в воздухе продолжительное время, осуществляя не только удары ракетным вооружением, но и проводя разведывательную съемку местности.

Ранее портал Business Insider отмечал, что новый российский дрон-камикадзе, который на Украине отнесли к семейству аппаратов «Герань», получит увеличенную дальность за счет запуска с борта самолета.

Также в январе Главное управление разведки Министерства обороны Украины в своем официальном Telegram-канале сообщило, что Вооруженные силы России впервые применили в ходе специальной военной операции новые реактивные беспилотники «Герань-5».