23:51, 13 января 2026

Великобритания вызвала посла одной страны для обсуждения серьезного вопроса

Reuters: Британия вызвала посла Ирана для обсуждения ситуации с протестующими
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)
Фото: Jaimi Joy / Reuters

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер осудила руководство Ирана за «ужасные и жестокие убийства» протестующих, и вызвала иранского посла, чтобы подчеркнуть всю серьезность ситуации. Об этом пишет Reuters.

Купер также добавила, что Соединенное Королевство требует, чтобы иранские власти уважали основные права и свободы граждан своей страны.

До этого стало известно о том, что в ходе антиправительственных протестов в Иране погибли более 12 тысяч граждан. Силы правопорядка Ирана задержали 297 участников протестов на территории страны.

В свою очередь президент США Дональд Трамп ответил на вопрос об Иране лаконичной фразой, добавив, что американцам стоит эвакуироваться из Ирана.

