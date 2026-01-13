Верховный суд поставил точку в делах осужденного на 20 лет экс-депутата Быкова

ВС РФ отклонил жалобы на приговоры экс-депутата и экс-главы КрАЗа Быкова

Верховный суд (ВС) России оставил в силе 20-летний приговор бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края и экс-председателя совета директоров Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ) Анатолия Быкова. Об этом пишет ТАСС.

Адвокат Быкова подал кассационные жалобы на два последних приговора, но их отклонили и не передали на рассмотрение президиума ВС России. Сторона защиты также добивается перевода осужденного из колонии №9 в Карелии в учреждение в Рязанской, Ярославской или Липецкой областях, чтобы его дочери было удобно его посещать.

Экс-главы КрАЗа был приговорен к 20 годам колонии строго режима за организацию заказных преступлений. В апреле 2025 года суд Красноярска также удовлетворил иск бывшего вице-президента краевой федерации бокса Андрея Грабовского к Быкову о возмещении компенсации морального вреда за покушение.