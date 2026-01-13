Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:39, 13 января 2026Силовые структуры

Верховный суд поставил точку в делах осужденного на 20 лет экс-депутата Быкова

ВС РФ отклонил жалобы на приговоры экс-депутата и экс-главы КрАЗа Быкова
Варвара Митина (редактор)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress

Верховный суд (ВС) России оставил в силе 20-летний приговор бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края и экс-председателя совета директоров Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ) Анатолия Быкова. Об этом пишет ТАСС.

Адвокат Быкова подал кассационные жалобы на два последних приговора, но их отклонили и не передали на рассмотрение президиума ВС России. Сторона защиты также добивается перевода осужденного из колонии №9 в Карелии в учреждение в Рязанской, Ярославской или Липецкой областях, чтобы его дочери было удобно его посещать.

Экс-главы КрАЗа был приговорен к 20 годам колонии строго режима за организацию заказных преступлений. В апреле 2025 года суд Красноярска также удовлетворил иск бывшего вице-президента краевой федерации бокса Андрея Грабовского к Быкову о возмещении компенсации морального вреда за покушение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США появился законопроект об аннексии Гренландии. Трампа призвали поторопиться, пока до острова не добралась Россия

    Раскрыта реальная цель второго удара «Орешником». Что о ней известно

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Страны ЕС разошлись во мнениях из-за покупки оружия для Украины

    Жителям столичного региона рассказали о похолодании

    Найдено предсказание Жириновского по Ирану и разделу мира Россией и США

    Обвиняемый в жестоких задержаниях российский полицейский определился с планами вместо суда

    Известный спортсмен подал в суд на бывшую жену за рассказ о его огромном пенисе

    В России поддержали просьбу Зеленского к США отправить спецназ «Дельта» за Кадыровым

    В США резко высказались об исходе СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok