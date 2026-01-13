ВСУ переоделись в гражданскую одежду для акции с флагом в Красноармейске

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) переоделись в гражданскую одежду для проведения пиар-акции с установкой флага в Красноармейске (украинское название — Покровск). Об этом рассказал военнопленный Андрей Иванов из 155-й механизированной бригады ВСУ, сообщает ТАСС.

«Мы проникли в Покровск тремя группами по два человека. У каждой группы был рюкзак с украинским флагом и гражданской одеждой», — сказал он.

По словам военнопленного, им поручили вывесить украинский флаг и продемонстрировать, что Красноармейск находится под контролем Украины. Однако над военными начал кружить российский дрон и они разбежались, не достигнув цели.

Иванов отметил, что успел добежать до места, где находились российские войска, а также предостерег сослуживцев от подобных действий.

Ранее стало известно, что военнослужащие идейных нацистских подразделений ВСУ часто переодеваются в гражданскую одежду, сбегая с позиций под видом беженцев при прорыве российской армии. Это обусловленно санкционированной передислокацией.