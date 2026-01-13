Реклама

15:19, 13 января 2026Мир

Вучич высказался о планах Трампа на Гренландию фразой «ящик Пандоры открыт»

Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Президент Сербии Александр Вучич провел параллели между планами американского лидера Дональда Трампа по присоединению Гренландии к США и односторонним провозглашением независимости Косово. Слова лидера республики передает сербская телевизионная сеть B92.

«Что касается Гренландии, я не знаю, что вам сказать, кроме того, что я не очень охотно жду всего этого, но надеюсь, что хотя бы некоторые из них помнят 2008 и 1999 годы, когда они признали Косово и бомбили Сербию. Теперь, когда на Западе больше нет единства, внезапно вступает в силу международное право. Некоторые скажут, что это космическая справедливость — мы ничего от этого не выиграем — и я просто боюсь времени, в которое мы вступаем», — отметил глава государства.

По словам Вучича, безумие во вопросу того, на кого нападет, уже невозможно отследить, поскольку «ящик Пандоры открыт, и никто больше не может его контролировать».

Ранее член Палаты представителей Рэнди Файн сообщил, что он внес на рассмотрение в Конгресс законопроект об «аннексии Гренландии и предоставлении статуса штата». По его словам, принятие инициативы позволило бы главе Белого дома иметь полномочия в принятии «любых шагов, необходимых для аннексии или приобретения острова».

