Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:30, 13 января 2026Наука и техника

Раскрыт отмененный смартфон Xiaomi

Xiaomi отменила выпуск ультратонкого смартфона 17 Air — конкурента iPhone Air
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: gsmarena.com

Корпорация Xiaomi планировала выпустить рекордно тонкий смартфон, но отменила его релиз. Об этом сообщает издание GSMArena со ссылкой на инсайдеров.

Источники рассказали, что компания разработала прототип Xiaomi 17 Air — аппарата, который должен был стать самым тонким смартфоном на рынке. Толщина корпуса прототипной модели составила всего 5,5 миллиметров. В фирме хотели выпустить девайс, который бы конкурировал с ультратонким iPhone Air, однако после провала телефона Apple в продаже Xiaomi свернула разработку.

Известный инсайдер Bald Panda получил отмененный девайс в свое распоряжение и раскрыл его дизайн и характеристики. Модель 17 Air разрабатывалась с металлической рамкой, задней панелью из матового стекла, двойной камерой с главным сенсором на 200 мегапикселей, размещенной на выступающем над уровнем корпуса блоке.

Смартфон должен был получить 6,59-дюймовый OLED-дисплей. Также аппарат планировали оснастить флагманским процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 и добавить аккумулятор емкостью 6000 миллиампер-часов. Инсайдер заключил, что отмененный девайс мог бы стать самым тонким смартфоном на рынке — его корпус тоньше корпуса iPhone Air на 0,1 миллиметра.

В конце декабря издание KED Global предсказали исчезновение тонких смартфонов с рынка. По словам специалистов, подобные устройства непопулярны в продаже.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США появился законопроект об аннексии Гренландии. Трампа призвали поторопиться, пока до острова не добралась Россия

    Раскрыта реальная цель второго удара «Орешником». Что о ней известно

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Верховный суд поставил точку в делах осужденного на 20 лет экс-депутата Быкова

    Раскрыт отмененный смартфон Xiaomi

    Девушка попыталась приготовить ужин и оказалась в «низкобюджетном фильме об апокалипсисе»

    Казармы с операторами дронов ВСУ уничтожили в Сумской области

    Раскрыты подробности ночной атаки ВСУ на российские регионы

    Водитель автобуса в российском регионе выслушал приговор из-за резонансной аварии

    Стало известно о потерях в ВСУ из-за одного предмета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok