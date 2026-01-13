Раскрыт отмененный смартфон Xiaomi

Корпорация Xiaomi планировала выпустить рекордно тонкий смартфон, но отменила его релиз. Об этом сообщает издание GSMArena со ссылкой на инсайдеров.
Источники рассказали, что компания разработала прототип Xiaomi 17 Air — аппарата, который должен был стать самым тонким смартфоном на рынке. Толщина корпуса прототипной модели составила всего 5,5 миллиметров. В фирме хотели выпустить девайс, который бы конкурировал с ультратонким iPhone Air, однако после провала телефона Apple в продаже Xiaomi свернула разработку.
Известный инсайдер Bald Panda получил отмененный девайс в свое распоряжение и раскрыл его дизайн и характеристики. Модель 17 Air разрабатывалась с металлической рамкой, задней панелью из матового стекла, двойной камерой с главным сенсором на 200 мегапикселей, размещенной на выступающем над уровнем корпуса блоке.
Смартфон должен был получить 6,59-дюймовый OLED-дисплей. Также аппарат планировали оснастить флагманским процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 и добавить аккумулятор емкостью 6000 миллиампер-часов. Инсайдер заключил, что отмененный девайс мог бы стать самым тонким смартфоном на рынке — его корпус тоньше корпуса iPhone Air на 0,1 миллиметра.
В конце декабря издание KED Global предсказали исчезновение тонких смартфонов с рынка. По словам специалистов, подобные устройства непопулярны в продаже.