Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:18, 13 января 2026Мир

Законодатели США создали законопроект о защите Гренландии от Трампа

Fox News: Законодатели США внесли законопроект о защите Гренландии от Трампа
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Shawn Thew — Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Группа американских законодателей от обеих партий Конгресса внесла законопроект, направленный на ограничение возможности президента Дональда Трампа проводить несанкционированные военные действия — в частности, против Гренландии. Об этом сообщает Fox News.

Уточняется, что группа хочет заручиться более широкой поддержкой законопроекта и надеется на то, что другие республиканцы поддержат усилия по ограничению финансирования любых несанкционированных военных действий против союзников Соединенных Штатов.

Ранее в Конгресс США внесли законопроект об «аннексии Гренландии и предоставлении статуса штата». Отмечается, что данный закон даст президенту США Дональду Трампу полномочия в принятии «любых шагов, необходимых для аннексии или приобретения Гренландии».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России обсуждают «важную отставку» генерала, который годами командует в зоне СВО. Его снова обвиняют в неоправданных потерях

    Россиянам хотят пересаживать органы «генетически идеальных» свиней. Чем это может закончиться

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Трое жителей одного российского города не забрали выигранные полмиллиарда

    Зеленский отреагировал на российские удары

    Более 100 бойцов ВСУ пропали после вступления в «Азов»

    В Раде заговорили о необходимости эвакуировать жителей Киева

    Оценены шансы Хаби Алонсо возглавить «Ливерпуль»

    Законодатели США создали законопроект о защите Гренландии от Трампа

    Генсек НАТО сменил цель Киева в конфликте с победы на выживание

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok