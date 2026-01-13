Законодатели США создали законопроект о защите Гренландии от Трампа

Группа американских законодателей от обеих партий Конгресса внесла законопроект, направленный на ограничение возможности президента Дональда Трампа проводить несанкционированные военные действия — в частности, против Гренландии. Об этом сообщает Fox News.
Уточняется, что группа хочет заручиться более широкой поддержкой законопроекта и надеется на то, что другие республиканцы поддержат усилия по ограничению финансирования любых несанкционированных военных действий против союзников Соединенных Штатов.
Ранее в Конгресс США внесли законопроект об «аннексии Гренландии и предоставлении статуса штата». Отмечается, что данный закон даст президенту США Дональду Трампу полномочия в принятии «любых шагов, необходимых для аннексии или приобретения Гренландии».