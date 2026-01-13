Реклама

16:08, 13 января 2026

Зеленский запустил назначение нового министра обороны

Зеленский внес постановление о назначении Федорова министром обороны Украины
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: President.gov.ua / Wikimedia

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении Михаила Федорова новым министром обороны страны. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «РБК-Украина».

«Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении Михаила Федорова на должность министра обороны Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вскоре ожидается голосование по документу в парламенте республики.

Ранее Верховная Рада поддержала отставку министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Как отметил украинский депутат Ярослав Железняк, в случае поддержки его кандидатуры Радой, министр займет пост главы оборонного ведомства.

