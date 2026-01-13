Реклама

Забота о себе
11:33, 13 января 2026Забота о себеЭксклюзив

Женщин предупредили о неожиданных провокаторах молочницы

Гинеколог Драгунова: Спровоцировать молочницу могут стресс и синтетическое белье
Наталья Обрядина

Фото: illustrissima / Shutterstock / Fotodom

Гинеколог, врач УЗД сети клиник «Семейная» Екатерина Драгунова назвала пять неожиданных провокаторов молочницы. Их она перечислила в разговоре с «Лентой.ру».

В первую очередь врач отметила, что молочницу может вызывать стресс. Она объяснила, что при хроническом нервном перенапряжении уровень гормонов стресса постоянно повышен, из-за чего иммунитет ослабевает. Это и может спровоцировать заболевание, уточнила доктор.

Другой причиной молочницы может стать обтягивающее синтетическое белье. «Идеальная теплица для грибка Candida — тепло, влажно, минимум вентиляции. Синтетика справляется с созданием такого парника лучше любой теплицы, поэтому, чтобы снизить риск молочницы, стоит отдавать предпочтение хлопковому белью», — посоветовала гинеколог.

Еще одним неочевидным провокатором молочницы Драгунова назвала ароматизированные косметические средства для интимной гигиены, которые могут нарушать pH и вызывать раздражение слизистой влагалища. Кроме того, это заболевание могут спровоцировать бесконтрольный прием антибиотиков и гормональные изменения, вызванные беременностью, фазой цикла или некоторыми оральными контрацептивами.

Ранее кандидат медицинских наук, гинеколог Илона Агрба объяснила неприятный запах от женских гениталий. По ее словам, это может быть признаком бактериального вагиноза или кандидоза.

