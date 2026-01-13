Жителей Подмосковья призвали бояться снега

В МЧС призвали жителей Подмосковья опасаться схода снега с крыш

Жителям Подмосковья посоветовали опасаться схода снега с крыш зданий. Об этом предупредили в Telegram-канале МЧС региона.

Тяжелые снежные плиты не видны снизу и могут сорваться в любой момент. В зоне риска находятся пешеходы, питомцы и автомобили.

Рекомендуется проходить подальше от стены и не стоять под козырьками или карнизами. Идти лучше по краю тротуара. Следует не отвлекаться на телефон, следить за детьми и животными, смотреть вверх и под ноги.

Автомобили не следует парковать под крышей. Также жителям Подмосковья посоветовали предупреждать других об опасности. Если обойти опасный участок невозможно, нужно идти быстро, надев шапку или капюшон.

Ранее в Петропавловске-Камчатском на улице Набережной, в районе стадиона «Спартак», сошла лавина. Большая снежная масса опустилась на дорогу, сломав деревья и перекрыв проезжую часть.