Экономика
13:09, 13 января 2026Экономика

Жителей Подмосковья призвали бояться снега

В МЧС призвали жителей Подмосковья опасаться схода снега с крыш
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Жителям Подмосковья посоветовали опасаться схода снега с крыш зданий. Об этом предупредили в Telegram-канале МЧС региона.

Тяжелые снежные плиты не видны снизу и могут сорваться в любой момент. В зоне риска находятся пешеходы, питомцы и автомобили.

Рекомендуется проходить подальше от стены и не стоять под козырьками или карнизами. Идти лучше по краю тротуара. Следует не отвлекаться на телефон, следить за детьми и животными, смотреть вверх и под ноги.

Автомобили не следует парковать под крышей. Также жителям Подмосковья посоветовали предупреждать других об опасности. Если обойти опасный участок невозможно, нужно идти быстро, надев шапку или капюшон.

Ранее в Петропавловске-Камчатском на улице Набережной, в районе стадиона «Спартак», сошла лавина. Большая снежная масса опустилась на дорогу, сломав деревья и перекрыв проезжую часть.

