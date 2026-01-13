Живущий в США российский журналист-иноагент объяснил переезд в Америку

Журналист Зыгарь заявил, что переехал в Америку из-за знания английского языка

Известный российский журналист Михаил Зыгарь (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), живущий в США, объяснил решение переехать в Америку. На эту тему он высказался в беседе с журналисткой Катериной Гордеевой (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов), видео вышло на YouTube.

Зыгарь отметил, что изначально уехал из России в Германию и прожил там около полутора лет. По словам журналиста, ему нравилось там, однако у него возникали трудности в общении с местными жителями, потому что он не знал немецкого языка.

«Я понял, что очень классно, но без языка ты никогда не интегрируешься. И я буду обречен жить в русскоязычном гетто, а мне хотелось чего-то большего», — рассказал он. Как пояснил Зыгарь, в итоге он решил переехать в США, поскольку знает английский язык.

В июле 2024 года суд в Москве заочно приговорил журналиста к 8,5 года колонии. Зыгаря признали виновным в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ. В марте 2025 года журналист обжаловал заочный приговор.