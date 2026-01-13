РИАН: Суд на Украине отказал журналисту Лире в госпитализации перед смертью

Умершего в заключении на Украине журналиста из США Гонсало Лиру незадолго до своей смерти оставили под стражей, несмотря на то, что у него развилось тяжелое воспаление легких. Из-за болезни заседание пришлось проводить в режиме видеосвязи, сообщает РИА Новости.

В мае 2023 года Лиру задержали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Его обвинили в поддержке России из-за публикаций и видеозаписей, на которых автор критиковал Западу и украинских властей.

По данным украинских судебных документов, на заседании 22 декабря 2023 года суд решил продолжить рассмотрение дела американца дистанционно в связи с состоянием его здоровья. Суд обосновывал это тем, что суд по видео должен состояться с учетом болезни журналиста, а также для того, чтобы не затягивать рассмотрение.

В 2025 году президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не обладает никакой информацией об американско-чилийском корреспонденте Гонсало Лиру, умершем в тюрьме. «Я не знаю этого человека и никогда его не знал. Не знаю, относится ли он к разведке и имеет ли какое-то отношение к России», — добавил он.