Экономика
04:32, 13 января 2026ЭкономикаЭксклюзив

Россиянам дали совет по вложениям в рекордно подорожавшее золото

Экономист Кульбака: В золото стоит вкладываться на длительный период
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

В золото стоит вкладываться тем, кто готов инвестировать на длительный период, убежден экономист, доцент РАНХиГС Николай Кульбака. Советом он поделился с «Лентой.ру».

Ранее биржевые цены на золото установили новый рекорд. Стоимость драгоценного металла на торгах на нью-йоркской бирже Comex выросла до 4612,7 доллара за унцию.

«Вложение в золото — это очень длительный процесс, это инвестирование на многие годы. Краткосрочные колебания стоимости здесь только мешают принимать правильные решения. Поэтому то, что делает каждый конкретный человек, как он принимает решения, это все настолько сложно и упирается в его возможности, в его стратегию жизненную, что давать конкретные рекомендации для всех бессмысленно», — поделился экономист.

На фоне событий в Венесуэле и неопределенности относительно поставок из Индонезии подорожал и никель. Его стоимость на Лондонской бирже металлов (LME) за неделю прибавила 5,2 процента — цены поднялись до 17,8 тысячи долларов за тонну. При этом 6 января в моменте котировки превышали 18 тысяч впервые с сентября прошлого года.

