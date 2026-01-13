Реклама

14:05, 13 января 2026

Звезда сериала «След» рассказала о традициях на Новый год

Актриса Анна Данькова из сериала «След» рассказала о своем отпуске в Новый год
Андрей Шеньшаков
Анна Данькова

Анна Данькова. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Актриса Анна Данькова, известная по роли в сериале «След», рассказала, как провела новогодние праздники. Об этом она сообщила в интервью Общественной Службе Новостей.

По словам звезды сериала, она провела выходные со своими близкими и родными людьми. Также компанию им составили домашние животные Анны.

«Дочь, муж, я, родные и мои питомцы. Кто еще нужен для счастья? Встречали дома, потом поехали на каток ВДНХ, сходили на театральные представления, шоу с акробатами», — рассказала актриса.

Ранее стало известно, что Надежда Бабкина призналась в нежелании выходить из дома в новогодние праздники.

