Звезда сериала «След» рассказала о традициях на Новый год

Актриса Анна Данькова из сериала «След» рассказала о своем отпуске в Новый год

Актриса Анна Данькова, известная по роли в сериале «След», рассказала, как провела новогодние праздники. Об этом она сообщила в интервью Общественной Службе Новостей.

По словам звезды сериала, она провела выходные со своими близкими и родными людьми. Также компанию им составили домашние животные Анны.

«Дочь, муж, я, родные и мои питомцы. Кто еще нужен для счастья? Встречали дома, потом поехали на каток ВДНХ, сходили на театральные представления, шоу с акробатами», — рассказала актриса.

