Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
04:14, 14 января 2026Экономика

Apple зарегистрировала в России аналогичный товарный знак

Корпорация Apple зарегистрировала в России аналогичный товарный знак
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Ken Asakura / AFLO / Global Look Press

Корпорация Apple в начале 2026 года зарегистрировала в России аналогичный товарный знак. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роспатент.

Уточняется, что государственная регистрация состоялась 6 января.

Ранее покинувшая российский рынок южнокорейская автокомпания Kia зарегистрировала в стране два товарных знака с одноименным логотипом.

До этого сообщалось, что Mercedes-Benz зарегистрировала товарный знак. Теперь компания может производить и реализовывать свои машины на отечественном рынке. Кроме того, это касается и различных запчастей к машинам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Силовики пришли с обысками в офис партии Тимошенко. Ее подозревают в подкупе голосов. Какое наказание грозит экс-премьеру Украины?

    В России изменили связанный с военкоматом закон. Что будет, если много лет не сообщать о переезде

    Ледник Судного дня пришел в движение. Чем это грозит

    Российский боец рассказал о низкой подготовке в ВСУ

    Оценены угрозы для России из-за таяния ледника Судного дня

    Стало известно о состоянии помогавшего российским военным в зоне СВО ослика Жорика

    Мошенники стали чаще атаковать две категории россиян

    Иностранец описал российский город фразой «царский и величественный»

    Российские военные создали боевые «Снежинки» из трофейных дронов

    Маск предсказал мировой отказ от пенсий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok