Корпорация Apple зарегистрировала в России аналогичный товарный знак

Корпорация Apple в начале 2026 года зарегистрировала в России аналогичный товарный знак. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роспатент.

Уточняется, что государственная регистрация состоялась 6 января.

Ранее покинувшая российский рынок южнокорейская автокомпания Kia зарегистрировала в стране два товарных знака с одноименным логотипом.

До этого сообщалось, что Mercedes-Benz зарегистрировала товарный знак. Теперь компания может производить и реализовывать свои машины на отечественном рынке. Кроме того, это касается и различных запчастей к машинам.