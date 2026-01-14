Реклама

Белый дом прокомментировал видео с показывающим средний палец Трампом

Варвара Кошечкина
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп показал средний палец рабочему, который выкрикивал оскорбления в адрес главы государства. Об этом заявил директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чу в беседе с изданием The Washington Post.

Речь идет о видео, на котором Трамп выругался и показал средний палец рабочему на заводе Ford в Мичигане. Чу сообщил, что видео является подлинным. Он также назвал реакцию главы США уместной и однозначной.

По информации издания, на видео можно услышать крик «защитник педофилов» перед тем как американский лидер начал говорить оскорбления и показывать непристойный жест. Сообщается, что выкрикнутая фраза содержит критику в адрес Трампа из-за дела скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна.

Ранее работник завода компании Ford в Детройте Ти Джей Сабула заявил, что его отстранили от работы на время расследования инцидента с оскорблениями в адрес Дональда Трампа. Сотрудник отметил, что не жалеет о своем поступке, но переживает из-за будущего своей работы. По его словам, он стал «мишенью для политической мести» за то, что «опозорил Трампа перед его друзьями».

