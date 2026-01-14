Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:16, 14 января 2026Мир

Появилось видео с показывающим средний палец Трампом

TMZ: Трамп показал средний палец рабочему в Мичигане и попал на видео
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Президент США Дональд Трамп выругался и показал средний палец рабочему на заводе Ford в Мичигане. Этот момент попал на видео, опубликованное порталом TMZ.

«Во время осмотра завода кто-то начал кричать на Трампа. Трудно разобрать всю фразу, которую выкрикнули, но, похоже, она включала слова "защитник педофилов". Разгневанный рабочий, очевидно, ссылается на связи Трампа с покойным осужденным педофилом Джеффри Эпштейном», — говорится в описании к видео.

Сорокалетний Ти Джей Сабула рассказал газете The Washington Post, что именно он кричал на американского лидера. Рабочий признался, что его отстранили от работы на время расследования инцидента.

Директор по коммуникациям Белого дома, помощник президента США Стивен Чун назвал жест и слова Трампа уместными и недвусмысленными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ему надо больше, чем всем». Раскрыты новые детали конфликта Пригожина с Шойгу и Герасимовым из-за снарядов

    Перечислены сбывшиеся предсказания Билла Гейтса

    Глутамат, нитраты, сахзамы и пальмовое масло. Что из этого на самом деле вредно

    Изнасиловавшим российскую школьницу троим молодым людям избрали меру пресечения

    На Украине признали продвижение России на двух направлениях

    Россиянка заявила о большом потоке рожениц, тараканах и грязи в оскандалившемся роддоме

    В Госдуме рассказали об участи британских солдат в случае из размещения на Украине

    Уиткофф и Кушнер вновь посетят Москву

    Обнаружен простой способ защитить сосуды при длительном сидении

    В деле о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево появилась новая статья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok