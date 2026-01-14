Реклама

04:17, 14 января 2026

Charli XCX снялась топлес во время подготовки к «Золотому глобусу»

Карина Черных
Фото: @charli_xcx

Британская певица и автор песен Шарлотта Эмма Эйтчисон, более известная под сценическим именем Charli XCX, снялась в откровенном виде во время подготовки к премии «Золотой глобус». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летня знаменитость продемонстрировала кадры, где команда стилистов и визажистов подготавливает ее к указанной церемонии. На одном из фото звезда предстала топлес, стоя боком к камере в черном корсете и крошечных трусах. При этом она прикрыла обнаженную грудь руками.

В свою очередь, на премии она появилась в украшенном перьями и бантом черном топе с глубоким декольте и белой юбке в пол прямого кроя.

В сентябре 2025 года Charli XCX пришла на премьеру фильма в прозрачном платье без бюстгальтера.

