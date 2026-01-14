Реклама

Экономика
12:06, 14 января 2026Экономика

Части россиян спрогнозировали резкое похолодание

Синоптик Шувалов: Урал и Сибирь ждет резкое изменение погоды
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

С 12 по 18 января на Урале и в Сибири ожидается резкое похолодание. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.

На Урале и юге Сибири в ближайшие дни ожидаются 30-градусные морозы. В среду и четверг, 14-15 января, в Новосибирске, Томске, Барнауле и Красноярске температура опустится до минус 35-38 градусов.

Похолодание затронет Москву и Подмосковье. 19 января столбики термометров в Москве опустятся до минус 20-25 градусов, а 20-21 января температура упадет еще ниже — до минус 30 градусов. По словам специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, по предварительным прогнозам, морозы могут продержаться неделю.

