ФИФА наложила на «Ростов» запрет на трансферы

ФИФА наложила на футбольный клуб «Ростов» запрет на трансферы

Международная федерация футбола (ФИФА) наложила запрет на трансферы на российский клуб «Ростов». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Запрет вступил в силу 13 января и распространяется на три ближайших трансферных окна. Причины такого решения не уточняются.

В декабре 2024 года трансферный бан был введен в отношении московского ЦСКА. Это произошло из-за долга перед «Херенвеном» за трансфер нигерийского форварда Чидеры Эджуке. Позже нидерландский клуб получил деньги, и запрет был снят.

«Ростов» набрал 21 очко в 18 матчах нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда занимает 11-е место в турнирной таблице.