15:49, 14 января 2026Спорт

ФИФА наложила на «Ростов» запрет на трансферы

Алексей Гусев
Игроки ФК "Ростов" . Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Международная федерация футбола (ФИФА) наложила запрет на трансферы на российский клуб «Ростов». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Запрет вступил в силу 13 января и распространяется на три ближайших трансферных окна. Причины такого решения не уточняются.

В декабре 2024 года трансферный бан был введен в отношении московского ЦСКА. Это произошло из-за долга перед «Херенвеном» за трансфер нигерийского форварда Чидеры Эджуке. Позже нидерландский клуб получил деньги, и запрет был снят.

«Ростов» набрал 21 очко в 18 матчах нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда занимает 11-е место в турнирной таблице.

