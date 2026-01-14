Реклама

16:31, 14 января 2026

Финляндия из-за страха перед Россией начнет производить запрещенное оружие

Bloomberg: Финляндия из-за страха перед РФ будет производить запрещенные мины
Виктория Кондратьева
Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Финляндия планирует начать разрабатывать и производить противопехотные мины, запрещенные Оттавской конвенцией, из-за страха перед Россией. Об этом сообщает Bloomberg.

Министр обороны Антти Хакканен заявил, что вскоре начнутся обсуждения производства технологически совершенных шахт с отечественными промышленниками.

«Для обеспечения военной безопасности Финляндии в сфере снабжения важно поддерживать собственные производственные мощности при любых обстоятельствах», — сказал он.

По словам министра, украинский конфликт показал, что беспилотники не заменили традиционные системы вооружения и что традиционные пехотные силы остаются весьма актуальными. Уточняется, что решение Финляндии выйти из Оттавской конвенции было основано на оценке ее оборонных потребностей для противодействия рискам со стороны более агрессивной России.

10 января Финляндия официально вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Финские власти уведомили Организацию Объединенных Наций (ООН) о выходе страны из Оттавской конвенции в июле прошлого года.

