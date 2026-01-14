Грозящий России спад инвестиций сравнили с кризисом 2008 года

Аналитик Селезнев: Россию ждет спад инвестиций, как в период кризиса 2008 года

Самый продолжительный в российской истории период высоких ставок — это главная причина спада инвестиций. Об этом заявил эксперт по фондовому рынку компании «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев. Его процитировала «Газета.Ru».

По его мнению, этот спад не прекратится и в 2026 году, так как компаниям по-прежнему придется занимать в условиях ключевой ставки в 15-16 процентов при инфляции 6-8 процентов. Дополнительным фактором оказывается рост налоговых требований. Рентабельность падает, и предприниматели все реже задумываются о расширении или обновлении мощностей.

«Инвестиции в бизнес в текущих реалиях не имеют финансового смысла», — констатировал Селезнев.

Более того, даже если регулятор опустит ключевую ставку до 12 процентов к концу 2026 года, в среднем по этому году она все еще будет оставаться в районе 14 процентов. А это неподъемная величина для большинства компаний, так как рентабельность в среднем по экономике держится на 10-12 процентах.

Селезнев убежден, что спад инвестиций в России по масштабам будет вполне сравним с кризисными 2008, 2014-2016 и 2020 годами или даже мощнее.

Ранее депутат Госдумы Николай Арефьев констатировал, что в 2025 году Россия не создала никакого задела для экономического роста в 2026 году. Он не исключил, что в наступившем году страна переживет рецессию.