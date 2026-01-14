Губерниев отреагировал на обвинения в некомпетентности со стороны Дзюбы

Губерниев сравнил Дзюбу с Промокашкой после обвинений в некомпетентности

Телекомментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на обвинения в некомпетентности со стороны футболиста тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы. Об этом сообщает Sport24.

«Это мне напоминает слова Промокашки в фильме "Место встречи изменить нельзя": "Ну так и я могу». Артем прекрасен. Но в этих словах мне немного напоминает Промокашку», — заявил Губерниев.

Дзюба раскритиковал Губерниева ранее 14 января. По мнению форварда, журналист некомпетентен в футболе, так как смотрел его несколько раз.

Футболист также привел в пример экспертов на британском ТВ. По мнению Дзюбы, те работают профессиональнее.