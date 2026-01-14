Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
10:39, 14 января 2026Спорт

Губерниев отреагировал на обвинения в некомпетентности со стороны Дзюбы

Губерниев сравнил Дзюбу с Промокашкой после обвинений в некомпетентности
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Телекомментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на обвинения в некомпетентности со стороны футболиста тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы. Об этом сообщает Sport24.

«Это мне напоминает слова Промокашки в фильме "Место встречи изменить нельзя": "Ну так и я могу». Артем прекрасен. Но в этих словах мне немного напоминает Промокашку», — заявил Губерниев.

Дзюба раскритиковал Губерниева ранее 14 января. По мнению форварда, журналист некомпетентен в футболе, так как смотрел его несколько раз.

Футболист также привел в пример экспертов на британском ТВ. По мнению Дзюбы, те работают профессиональнее.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ему надо больше, чем всем». Раскрыты новые детали конфликта Пригожина с Шойгу и Герасимовым из-за снарядов

    Перечислены сбывшиеся предсказания Билла Гейтса

    Глутамат, нитраты, сахзамы и пальмовое масло. Что из этого на самом деле вредно

    Изнасиловавшим российскую школьницу троим молодым людям избрали меру пресечения

    На Украине признали продвижение России на двух направлениях

    Россиянка заявила о большом потоке рожениц, тараканах и грязи в оскандалившемся роддоме

    В Госдуме рассказали об участи британских солдат в случае из размещения на Украине

    Уиткофф и Кушнер вновь посетят Москву

    Обнаружен простой способ защитить сосуды при длительном сидении

    В деле о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево появилась новая статья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok