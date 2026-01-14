Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:57, 14 января 2026Мир

Российский депутат высказался о передаче Трампу карты с целями для ударов по Ирану

Шхагошев назвал провокацией передачу Трампу карты с целями для ударов по Ирану
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

Передача американскому президенту Дональду Трампу карты с целями для ударов по Ирану является провокацией, заявил член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, некоммерческие организации (НКО) перешли на уровень предоставления конкретных военных целей в своей работе по подрыву суверенитета других стран.

«Это политический прецедент и провокация, вызывающая ответные действия Ирана против военных баз противников. Все это грозит военной бурей в регионе», — назвал он последствия.

Ранее НКО «Вместе против ядерного Ирана» (UANI) передала администрации США карту с 50 военными целями на фоне возможных ударов по Ирану. Политолог-американист Малек Дудаков заявил, что сценарий нападения США на Иран теоретически возможен, однако многое будет зависеть от обстановки внутри страны ближневосточного региона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский анонсировал масштабные изменения мобилизации

    Зумеры придумали новое слово, которое быстро стало популярным. Что оно значит

    Будущее СВО и крепкий рубль. Что ждет Россию в 2026 году

    Трамп получил информацию о прекращении убийств в Иране

    Над российским регионом прогремело несколько взрывов

    Стало известно о разногласиях в ЕС о роли переговорщика по Украине

    Россиянин поставил на «Манчестер Сити» и выиграл 600 тысяч рублей

    К «двум собачьим упряжкам» в Гренландии на помощь приедут два норвежских военных

    Дмитриев запустил голосование об отставке премьера Британии

    Стало известно о подготовке Британией спецназовцев для захвата танкеров «теневого флота»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok