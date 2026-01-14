Исключенный из реестра иноагентов блогер высказался о Пугачевой

Блогер Николай Соболев предположил, что Алла Пугачева не вернется в Россию

Известный российский блогер Николай Соболев, исключенный из реестра иноагентов, предположил, что певица Алла Пугачева не вернется в Россию. Мнением об артистке он поделился в беседе с проектом Metametrica, видео доступно на YouTube.

«Никуда она не вернется уже, мне кажется, и не соберет никакие кремлевские залы. И не испытывает такой нужды-потребности», — высказался Соболев.

Говоря о политической позиции артистки, блогер назвал ее великой актрисой, которой нужно убедительно доиграть до конца ее роль. Соболев также счел, что в действительности Пугачевой не очень интересна политика и происходящее в мире.

«Она достаточно жесткая женщина. Она сейчас в такую гуманистическую позу уж прям встала, но, думаю, сама по себе гуманистом не является», — заявил он.

Ранее композитор Раймонд Паулс высказался о прекращении работы с Пугачевой. По его словам, они уже много лет не работали вместе. Вместе с тем Паулс указал, что у них с Пугачевой нормальные отношения.