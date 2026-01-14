Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:27, 14 января 2026Интернет и СМИ

Исключенный из реестра иноагентов блогер высказался о Пугачевой

Блогер Николай Соболев предположил, что Алла Пугачева не вернется в Россию
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Известный российский блогер Николай Соболев, исключенный из реестра иноагентов, предположил, что певица Алла Пугачева не вернется в Россию. Мнением об артистке он поделился в беседе с проектом Metametrica, видео доступно на YouTube.

«Никуда она не вернется уже, мне кажется, и не соберет никакие кремлевские залы. И не испытывает такой нужды-потребности», — высказался Соболев.

Говоря о политической позиции артистки, блогер назвал ее великой актрисой, которой нужно убедительно доиграть до конца ее роль. Соболев также счел, что в действительности Пугачевой не очень интересна политика и происходящее в мире.

«Она достаточно жесткая женщина. Она сейчас в такую гуманистическую позу уж прям встала, но, думаю, сама по себе гуманистом не является», — заявил он.

Ранее композитор Раймонд Паулс высказался о прекращении работы с Пугачевой. По его словам, они уже много лет не работали вместе. Вместе с тем Паулс указал, что у них с Пугачевой нормальные отношения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Страны НАТО массово стягивают авиацию в ключевой хаб снабжения ВСУ. За трое суток там сели 10 самолетов. Что происходит?

    Будущее СВО и крепкий рубль. Что нейросети предсказывают России в 2026 году

    Редкоземы и сверхсекретная база под ледником. Почему Трампу на самом деле так нужна Гренландия

    Раскрыта фабула дела бывшего вице-губернатора российского региона

    Правые политики Европы поддержали Орбана перед выборами

    Россиянам назвали худший месяц для поиска работы

    Развеян популярный миф о Windows

    ФИФА наложила на «Ростов» запрет на трансферы

    Священник РПЦ заявил о необходимости наказывать целителей и шаманов

    Полицейский оказался наводчиком ракетно-бомбовых ударов по Херсону

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok