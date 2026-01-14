Изощренная месть соседа вынудила мужчину заподозрить вмешательство потусторонних сил

Пользователь Reddit с ником Kubrador похвастался своей местью, сводящей с ума его соседа. Мужчина рассказал, что из-за нее тот даже обратился к священнику.

По словам автора, конфликт начался после того, как сосед пожаловался на то, что его мусорные баки портили вид из его окна. Из-за этого рассказчика оштрафовали на 50 долларов. После этого мужчина решил отомстить.

«Каждую среду я ставлю будильник на 3 часа утра. Выхожу на улицу в темной одежде, передвигаю его мусорные баки примерно на 15 сантиметров влево. Вот и все. Всего на 15 сантиметров. Потом возвращаюсь в постель», — написал автор.

Первые несколько месяцев сосед ничего не замечал, однако однажды утром, судя по всему, заметил перемены и передвинул баки обратно. Когда в ближайшую среду они снова оказались в 15 сантиметрах от обычного места, сосед заблокировал их колесики камнем, что, разумеется, не остановило автора.

«Он установил камеру на входную дверь, но я нашел слепую зону. Прошлым летом его жена пришла к моей, чтобы уточнить, не замечали ли мы что-нибудь странное в округе, на что получила отрицательный ответ. В октябре он освятил дом. Я видел, как входил священник, а потом они стояли на подъездной дорожке и молились над мусорными баками. Мне стало почти жаль его. Почти», — признался автор.

Вскоре сосед начал ставить баки в закрытый гараж. Теперь рассказчик каждую неделю на пять сантиметров сдвигает коврик у его входной двери. «Я никогда не остановлюсь. Я даже не помню, каково это — быть нормальным», — заключил он.

