Каллас посоветовали «вернуться к реальности» после ее слов о России

Анонсированный главой евродипломатии Каей Каллас 20-й пакет антироссийских санкций говорит о ее оторванности от реальности и нежелании властей Евросоюза (ЕС) закончить конфликт на Украине. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил член правой финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Если Каллас хочет закончить конфликт на Украине, ей нужно вернуться к реальности, ей нужно быть серьезной, ей нужно сменить язык общения», — написал политик.

Ранее Каллас сообщила, что ЕС планирует завершить принятие 20-го пакета санкций против России в феврале текущего года.

Позднее депутат Европарламента от Чехии Томаш Здеховски рассказал, то новые ограничительные меры коснутся торговли российской нефтью.