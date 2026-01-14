Здеховски: ЕС хочет внести в 20-й пакет санкций услуги, связанные с нефтью из РФ

В Евросоюзе захотели внести в 20-й пакет санкций запрет на оказание услуг, которые связаны с торговлей российской нефтью. Такие данные привел в разговоре с «Известиями» депутат Европарламента от Чехии Томаш Здеховски.

«[Новый пакет] включает в себя ужесточение существующих санкций, закрытие лазеек и расширение ограничений в чувствительных секторах», — уточнил евродепутат. По его словам, меры, связанные с морской торговлей, обсуждаются потому, что Россия якобы все еще полагается на экспорт энергоресурсов для финансирования спецоперации (СВО).

Российская сторона не единожды оспаривала обвинения западных стран в агрессии, указывая на то, что цель СВО на Украине — демилитаризация и денацификация республики.

Здеховски отметил, что точные сроки и окончательное наполнение нового санкционного пакета будут зависеть от достижения договоренностей между странами ЕС. По его мнению, «ЕС должен оставаться твердым и быть готовым усилить давление».

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС планирует завершить принятие 20-го пакета санкций против России в феврале текущего года.