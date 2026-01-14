Казахстан резко высказался об ударах БПЛА в Черном море

МИД Казахстана назвал риском для мировой энергетики удары в Черном море

Участившиеся удары в Черном море вблизи Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) являются риском для всей мировой энергетической инфраструктуры. Об этом сказал официальный представитель МИД Казахстана Ерлан Жетыбаев в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

«Возрастающее количество инцидентов свидетельствует о нарастающих рисках для функционирования международной энергетической инфраструктуры и призываем партнеров к тесному взаимодействию по выработке совместных мер по исключению подобных инцидентов в будущем», — отмечается в заявлении.

Также сообщается, что казахстанские дипломаты провели переговоры с европейскими и американскими коллегами, чтобы обсудить дальнейшие меры безопасности по перевозке нефти.

Ранее стало известно, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) намеренно атаковали четыре танкера, которые занимались перевозкой нефти с терминала Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море и которые нельзя было спутать с судами, входящими в так называемый «теневой флот» и перевозящими российскую нефть. Казахстанская национальная нефтяная компания «Казмунайгаз» подтвердила атаку, не называя принадлежность БПЛА, но за атакой могут стоять Вооруженные силы Украины (ВСУ).