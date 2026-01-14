Реклама

04:30, 14 января 2026

ВСУ уличили в преднамеренной атаке на суда в Черном море не из теневого флота России

ВСУ атаковали конкретные суда в Черном море, их не спутать с теневым флотом РФ
Александра Синицына
Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) намеренно атаковали четыре танкера, которые занимались перевозкой нефти с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море и которые нельзя было спутать с судами, входящими в так называемый теневой флот и перевозящими российскую нефть. Об этом сообщает источник «Коммерсанта» («Ъ»), знакомый с ситуацией.

Казахстанская национальная нефтяная компания «Казмунайгаз» подтвердила атаку, не называя принадлежность БПЛА, но за атакой могут стоять Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Два из атакованных танкеров, Matilda и Delta Harmony, в момент атаки выполняли контракты иностранных участников КТК — «Казмунайгаза» и американской Chevron. Они шли под флагами Мальты и Либерии. В итоге, по данным источника, целью ударов были конкретные суда, которые невозможно было перепутать с российским «теневым флотом».

Согласно информации источника издания в экстренных службах, после устранения последствий атак суда отбыли в Турцию. Отмечается, что это была первая масштабная атака в 2026 году, которая создала помехи в работе КТК. Ожидается, что планы экспорта казахстанской нефти будут пересмотрены в связи с последними событиями.

Ранее в России отреагировали на удар Украины по нефтяным танкерам в Черном море. «Тем, на суда чьих компаний и стран они нападают, нужно предъявлять претензии на мировом уровне», — призвала зампредседателя комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова.

