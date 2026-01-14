Реклама

Наука и техника
12:06, 14 января 2026Наука и техника

Китай превзошел Россию по числу атомных подлодок

MWM: Китайский флот превзошел российский по числу атомных подлодок
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Stringer / Reuters

Китайский флот превзошел российский по числу атомных подлодок, пишет журнал Military Watch Magazine (MWM).

По данным издания, в настоящее время Китай располагает 32 действующими атомными субмаринами, тогда как Россия имеет только 25-28 таких кораблей. Журнал подчеркивает, что в настоящее время по числу атомных подводных лодок Китай уступает только США.

В декабре начальник управления администрации президента РФ по госполитике в сфере оборонно-промышленного комплекса Виктор Евтухов заявил, что судостроительные предприятия сдали 19 кораблей и три подлодки для Военно-морского флота России в 2025 году.

В октябре президент РФ Владимир Путин в ходе посещения Центрального военного клинического госпиталя имени Мандрыка сообщил, что в России провели испытания беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон».

