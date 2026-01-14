Реклама

18:37, 14 января 2026

Людей с бессонницей предупредили о риске болезней сердца

Кардиолог Пизани: Бессонница повышает риск развития аритмии
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Gladskikh Tatiana / Shutterstock / Fotodom

Бессонница негативно сказывается на здоровье сердечно-сосудистой системы, предупредил кардиолог Кристиано Фариа Пизани. Об этом он рассказал изданию Terra.

По словам Пизани, у людей с этой проблемой повышается риск развития аритмии. «Недостаток сна вызывает дисбаланс во всем организме, а не только в сердце. Механизм объясняется тем, что из-за недостатка сна повышается активность симпатической нервной системы, ответственной за выброс адреналина, который подготавливает организм к стрессу. Этот процесс может ускорить сердцебиение и спровоцировать аритмию», — пояснил он.

Аритмия, в свою очередь, может дать осложнения в виде таких болезней, как сердечная недостаточность и инсульт, добавил доктор. Причем аналогичные проблемы могут возникнуть и при наличии апноэ во сне — при этой патологии человек несколько раз за ночь перестает нормально дышать. Такие паузы ухудшают насыщение организма кислородом и перегружают сердечно-сосудистую систему, подчеркнул Пизани.

Ранее гастроэнтеролог Ольга Чистик рассказала, как правильно питаться, чтобы крепко спать. Так, она посоветовала ужинать творогом с фруктами и омлетом.

