02:38, 14 января 2026

Марочко назвал неочевидную пользу от освобождения Орехова

Марочко: Освобождение Орехова откроет дорогу для наступления России на Запорожье
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Освобождение Орехова в Запорожской области имеет важное стратегическое значение для российских сил, так как открывает дорогу для наступления на Запорожье. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Это очень серьезный укрепрайон противника, который он использует для замедления продвижения наших войск в Запорожской области», — подчеркнул Марочко.

По его словам, после освобождения можно говорить о дальнейшем продвижении к Запорожью.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России совершили мощный прорыв к Святогорску на лиманском направлении. Уточняется, что бойцы сначала заняли Яровую, прорвались и закрепились в Александровке, Сосновом, а в итоге смогли зайти в сам юго-восточную часть Святогорска.

