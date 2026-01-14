МИД Китая осудил угрозы Трампа Ирану

МИД Китая выступил против угроз Трампа вмешаться в дела Ирана

Китай выступает против внешнего вмешательства во внутренние дела Ирана. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Ее слова приводит Reuters.

«Китай не одобряет применение или угрозу применения силы в международных отношениях», — подчеркнула дипломат, комментируя ситуацию.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал участников беспорядков в Иране захватывать органы власти. Глава Белого дома подчеркнул, что отменил все встречи с иранскими чиновниками, пока расправы над протестующих не прекратятся, добавив, что «помощь уже в пути».

Кроме того, американский лидер пригрозил ответом и серьезными мерами в случае принятия агрессивных мер против участников протестов в Иране.