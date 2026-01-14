Реклама

18:34, 14 января 2026Из жизни

Миллиардер отдал бывшей жене восемь миллиардов долларов за супружескую неверность

Билл Гейтс пожертвовал бывшей жене почти восемь миллиардов долларов
Олег Парамонов
Билл и Мелинда Гейтс

Билл и Мелинда Гейтс. Фото: Scott Olson / Getty Images

Миллиардер, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, пожертвовал почти восемь миллиардов долларов частному фонду бывшей жены. Об этом сообщает издание The New York Times.

Бывшая жена Гейтса Мелинда Френч-Гейтс в мае 2024 года объявила о намерении покинуть пост сопредседателя благотворительного фонда Bill and Melinda Gates Foundation. Тогда она говорила, что Гейтс отдаст 12,5 миллиарда долларов на ее инициативы по улучшению жизни людей. Пожертвование, которое сделал Гейтс, предположительно, связано именно с этим обещанием.

Френч-Гейтс объясняла развод с миллиардером тем, что в их отношениях не было доверия и честности, пишет Daily Mail. Еще одной причиной могла быть дружба ее мужа с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном. Свою роль, по слухам, также сыграла супружеская неверность Гейтса.

По данным The New York Times, налоговая отчетность за 2025 год, которую опубликуют позднее, может показать судьбу оставшихся 4,6 миллиарда долларов, обещанных Гейтсом. Кроме того, часть средств могла быть направлена не благотворительному фонду Френч-Гейтс, а ее компании Pivotal Ventures, которая не публикует налоговую декларацию.

Ранее сообщалось, что Мелинда Гейтс назвала развод с миллиардером Биллом Гейтсом в числе самых важных вещей, которые она сделала в жизни. Сам он считает развод своей главной неудачей.

