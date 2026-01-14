Реклама

14:34, 14 января 2026

Илон Маск задумался о смерти

Маск: Человек запрограммирован на смерть, потому что организм стареет синхронно
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что люди запрограммированы на смерть, но вопрос долголетия можно решить. На это обратило внимание издание Fortune.

Маск рассуждал о смерти в интервью подкасту Moonshots with Peter Diamandis. Глава Tesla и SpaceX заявил, что рассматривает долголетие как задачу и проблемы на пути к нему можно решить. По словам Маска, человеческий организм запрограммирован на смерть: «если вы измените эту программу, вы проживете дольше».

54-летний бизнесмен рассказал о том, что все органы и части тела человека стареют синхронно. По его мнению, существует определенный механизм, который контролирует этот процесс. «Ни у кого нет старой левой руки и молодой правой. Почему так? Что поддерживает их синхронизацию?» — задумался Маск.

В заключение Илон Маск пообещал, что в обозримом будущем все люди получат доступ к здравоохранению высшего уровня. Однако возникнет проблема, что общество станет более инертным и не захочет меняться: по мнению Илона Маска, руководители организаций и политические лидеры не захотят уходить на пенсию, потому что смогут жить дольше.

Ранее Илон Маск возмутился новой сделкой Apple и Google в сфере искусственного интеллекта. По мнению Маска, из-за этого Google станет монополистом на рынке смартфонов.

