00:47, 14 января 2026

Мужчина попытался сесть на борт самолета с трупом жены

В Испании мужчина попытался сесть на борт самолета с трупом жены
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Ross Parmly / Reuters

Пожилой мужчина попытался пройти на посадку в аэропорту испанского острова Тенерифе с трупом жены. Об этом сообщает газета Diario de Avisos.

Женщина сидела в инвалидной коляске. До прохождения рамки металлоискателя ситуация не вызывала подозрений. Однако сотрудница службы безопасности заметила, что женщина не реагирует на обращение к ней.

На место происшествия прибыли сотрудники службы безопасности аэропорта, гражданская гвардия Испании и судебно-медицинские специалисты. Мужчина рассказал, что его жена умерла несколькими часами ранее в аэропорту. Он также пытался возложить ответственность за случившееся на инфраструктуру воздушной гавани.

В сентябре сообщалось, что в летевшем из Москвы в Самару самолете нашли труп мужчины. Попытки реанимировать пассажира были безуспешны. Самолет экстренно приземлился в Ульяновске. К судну подоспели полиция и скорая помощь, однако врачи не смогли спасти пассажира.

