20:14, 14 января 2026

На Кипре нашли тело пропавшего российского предпринимателя

«Фонтанка»: На Кипре обнаружено тело экс-главы «Уралкалия» Баумгертнера
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

На Кипре обнаружено тело бывшего главы российской компании «Уралкалий» Владислава Баумгертнера. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, тело предпринимателя было найдено в ущелье на южном берегу Кипра. В материале отмечается, что Баумгертнер увлекался скалолазанием, а трагедия, скорее всего, произошла во время преодоления сложного маршрута.

В настоящее время следователям предстоит подтвердить принадлежность обнаруженного тела Баумгертнеру. Экс-глава «Уралкалия» пропал 7 января. Поиски стартовали двумя днями позже, их вели местные правоохранители и сотрудники британских баз с использованием беспилотников на труднодоступной местности.

Об исчезновении Баумгертнера стало известно 11 января.

