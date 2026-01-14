Реклама

На Украине признали продвижение России на двух направлениях

Deep State: ВС России продвинулись в Запорожье и Харьковской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России успешно продвинулись в Запорожье и Харьковской области, в то время как силы Украины отступают. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на данные украинского аналитического портала Deep State.

«Армия России продвинулась в Степногорске под Запорожьем, а также под Боровой Харьковской области», — отмечается в сообщении.

8 января Deep State сообщал, что ВС России взяли под контроль Андреевку Сумской области Украины и Новомарково на краматорском направлении. Также стало известно о продвижении Российской армии в районе Майского.

Также, по данным Telegram-канала «Иди и смотри», подразделения Вооруженных сил РФ продвигаются за Волчанском в Харьковской области. Отмечается что наступление развивается и близ Мелового-Хатнего, а украинские силы предпринимают безрезультатные попытки контратаковать.

