Российский истребитель Су-35 существенно превосходит поставленные Киеву самолеты F-16 и Mirage в воздухе. На это обратил внимание американский военных журнал Military Watch Magazine (MWM), оценивая работу летной техники в боях на Украине.
«Новые истребители F-16 и Mirage 2000, поставленные Западом, совершенно не способны сравниться по возможностям с Су-35», — отмечается в статье со ссылкой на источники на Украине. По их информации, самолетам, находящимся на вооружении у ВСУ, приходится летать на минимальных высотах далеко за линией фронта, в противном случае они сразу же попадут под удар российского истребителя.
Издание привело сведения о Су-35: истребитель обладает наиболее совершенными возможностями для боевых действий, а также средствами радиолокационной борьбы (РЭБ) и защиты. По всей видимости, самолеты этого типа уничтожили в воздушных схватках больше целей, чем любой другой российский истребитель.
Ранее стало известно, что российским военным потребовалось около 40 секунд, чтобы уничтожить истребитель F-16 Вооруженных сил Украины. Тем временем украинские летчики, которые обучились пилотированию F-16, высказывают претензии в адрес НАТО.