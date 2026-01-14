Реклама

08:00, 14 января 2026

На Западе обратили внимание на превосходство Су-35 над F-16 и Mirage в боях на Украине

MWM: Российский истребитель Су-35 превосходит F-16 и Mirage в боях на Украине
Александра Синицына
Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Российский истребитель Су-35 существенно превосходит поставленные Киеву самолеты F-16 и Mirage в воздухе. На это обратил внимание американский военных журнал Military Watch Magazine (MWM), оценивая работу летной техники в боях на Украине.

«Новые истребители F-16 и Mirage 2000, поставленные Западом, совершенно не способны сравниться по возможностям с Су-35», — отмечается в статье со ссылкой на источники на Украине. По их информации, самолетам, находящимся на вооружении у ВСУ, приходится летать на минимальных высотах далеко за линией фронта, в противном случае они сразу же попадут под удар российского истребителя.

Издание привело сведения о Су-35: истребитель обладает наиболее совершенными возможностями для боевых действий, а также средствами радиолокационной борьбы (РЭБ) и защиты. По всей видимости, самолеты этого типа уничтожили в воздушных схватках больше целей, чем любой другой российский истребитель.

Ранее стало известно, что российским военным потребовалось около 40 секунд, чтобы уничтожить истребитель F-16 Вооруженных сил Украины. Тем временем украинские летчики, которые обучились пилотированию F-16, высказывают претензии в адрес НАТО.

