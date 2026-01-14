Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:41, 14 января 2026Бывший СССР

На западе Украины предрекли круглосуточное отключение света

Марцинкив: В Ивано-Франковске есть перспектива круглосуточного отключения света
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На западе Украины есть перспектива круглосуточного отключения света. Об этом заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«Мы идем к тому, что света не будет 24 часа. Мы должны быть готовы», — сообщил он.

Вечером 13 января блэкаут произошел в Киеве. В украинской столице велись экстренные отключения света. Сообщалось, что в некоторых районах города электричество отсутствует по несколько дней.

В ночь на 14 января энергетические объекты Украины вновь оказались под ударом. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что взрывы раздались в Днепропетровской, Житомирской и Харьковской областях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Страны НАТО массово стягивают авиацию в ключевой хаб снабжения ВСУ. За трое суток там сели 10 самолетов. Что происходит?

    Перечислены сбывшиеся предсказания Билла Гейтса

    Редкоземы и сверхсекретная база под ледником. Почему Трампу на самом деле так нужна Гренландия

    Родители умерших в роддоме в Новокузнецке младенцев заявили о бездействии властей

    Россиянам назвали главную альтернативу отдыху в Венесуэле

    Россияне обошли немцев и британцев по визитам на один курорт Турции

    В Москве выросли 59-сантиметровые сугробы

    Пригожин предсказал скорую замену артистов искусственным интеллектом

    Назван фаворит полуфинального матча Кубка лиги между «Арсеналом» и «Челси»

    Фрагменты беспилотника нашли в огороде в атакованном ВСУ регионе России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok