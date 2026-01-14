На Западе восхитились ракетами «Орешник» после удара возмездия

Россия повысила технологический уровень вооружений в зоне конфликта, применив баллистические ракеты средней дальности «Орешник». Об этом пишет итальянское издание LAntiDiplomatico.
Уточняется, что использование «Орешника» во время удара возмездия стало также сигналом, что Москва готова использовать передовые и смертоносные системы вооружения для поражения приоритетных целей.
Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключил, что «удар возмездия», нанесенный по Украине в ночь на 9 января с применением баллистической ракеты «Орешник», станет не последним.
До этого на Западе напомнили, что украинские системы противовоздушной обороны не способны перехватывать ракеты российского комплекса «Орешник».