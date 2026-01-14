Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:32, 14 января 2026Интернет и СМИ

На Западе восхитились ракетами «Орешник» после удара возмездия

L'Antidiplomatico: Ракеты «Орешник» показали новый технологический уровень РФ
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: РИА Новости

Россия повысила технологический уровень вооружений в зоне конфликта, применив баллистические ракеты средней дальности «Орешник». Об этом пишет итальянское издание LAntiDiplomatico.

Уточняется, что использование «Орешника» во время удара возмездия стало также сигналом, что Москва готова использовать передовые и смертоносные системы вооружения для поражения приоритетных целей.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключил, что «удар возмездия», нанесенный по Украине в ночь на 9 января с применением баллистической ракеты «Орешник», станет не последним.

До этого на Западе напомнили, что украинские системы противовоздушной обороны не способны перехватывать ракеты российского комплекса «Орешник».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сделайте Иран снова великим». Трамп призвал протестующих в Иране продолжать акции и захватывать органы власти

    В России изменили связанный с военкоматом закон. Что будет, если много лет не сообщать о переезде

    Ледник Судного дня пришел в движение. Чем это грозит

    Раскрыто содержание 20-го пакета санкций против России

    Марочко назвал неочевидную пользу от освобождения Орехова

    Шансы Гренландии вступить в Евросоюз оценили

    На Западе восхитились ракетами «Орешник» после удара возмездия

    Заболевший бойфренд отказал девушке в сексе и столкнулся с неожиданной реакцией

    В украинском городе прозвучали взрывы

    Зеленский заявил о проблемах с закупками американского оружия для ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok