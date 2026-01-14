Реклама

Наука и техника
19:53, 14 января 2026Наука и техника

Назван неочевидный побочный эффект частого приема антибиотиков

MP: Чрезмерное использование антибиотиков повышает риск тревожных расстройств
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Andrei_R / Shutterstock / Fotodom

Чрезмерное использование антибиотиков может повышать риск тревожных расстройств и нарушений настроения. К такому выводу пришли исследователи, изучившие влияние антибиотиков на связь между кишечной микробиотой и мозгом. Результаты работы опубликованы в журнале Molecular Psychiatry (MP).

В экспериментах на мышах ученые показали, что антибиотики резко нарушают состав кишечных бактерий и снижают уровень ацетилхолина — важного нейромедиатора, участвующего в регуляции эмоций. Эти изменения сопровождались тревожным поведением и были тесно связаны с нарушениями в оси «кишечник — мозг».

Похожие результаты получили и у людей. У пациентов, недавно принимавших антибиотики, уровень тревожности был выше, а концентрация ацетилхолина в крови и кишечнике — ниже, чем у тех, кто не использовал эти препараты. Авторы считают, что ключевую роль могут играть определенные бактерии рода Bacteroides, снижение которых совпадало с ухудшением психоэмоционального состояния.

Исследователи отмечают, что работа не призывает отказываться от антибиотиков, но указывает на возможные риски их агрессивного и неоправданного применения.

Ранее ученые выяснили, что распространенный антибиотик, применяемый при инфекциях и акне, может быть связан со снижением риска развития шизофрении.

