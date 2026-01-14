Реклама

Россия
13:22, 14 января 2026Россия

Названо условие для начала переговоров России с Европой по Украине

Новиков: Европа должна предоставить базовые подходы к миру до начала переговоров
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Прежде чем проводить переговоры с Россией по Украине, страны Евросоюза (ЕС) должны предоставить базовые подходы к миру. Условие для начала диалога назвал депутат Госдумы Дмитрий Новиков в беседе с «Газетой.Ru».

Комментируя планы ЕС назначить спецпредставителя для переговоров с Россией по Украине, Новиков подчеркнул, что Москве переговоры ради переговоров неинтересны, а без предварительных условий и определения позиций результат взаимодействия будет неопределенным.

«Хотелось бы, чтобы они могли привести к какому-либо результату, поэтому для того, чтобы сесть за стол переговоров, мне представляется важным услышать изначально некие базовые подходы, приоритеты, предложения, с которыми любой [европейский политик] готов приезжать и разговаривать», — обозначил Новиков.

По его словам, только в случае предоставления конкретных предложений по урегулированию конфликта Россия будет принимать решение, когда и в каком формате такие переговоры могут состояться.

Ранее сообщалось, что ряд высокопоставленных представителей ЕС выступили в поддержку инициативы о создании должности спецпредставителя по Украине. Инициатором предложения стал президент Финляндии Александер Стубб, который выразил готовность занять этот пост.

