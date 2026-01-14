Реклама

Силовые структуры
12:54, 14 января 2026

Названы два сценария развития отношений России и Европы после СВО

Полковник СВР Безруков: Есть два сценария возобновления отношений РФ и ЕС
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Два возможных варианта возобновления отношений между Россией и Евросоюзом (ЕС) после окончания специальной военной операции (СВО) на Украине назвал в интервью RT полковник Службы внешней разведки (СВР) в отставке, профессор МГИМО Андрей Безруков, который до 2010 года был разведчиком-нелегалом в англоязычных странах.

По его словам, один сценарий налаживания сотрудничества связан с приходом к власти в Европе людей, которые «не видят в нас врагов, как сейчас в Словакии, Венгрии и, может быть, Чехии». В этом случае, считает Безруков, «отношения выстроятся достаточно быстро».

Второй сценарий может развиваться в сторону более сложной ситуации, предполагающей период холодной войны, который затянется на пару десятилетий. «В конце концов вся абсурдность такой ситуации вылезет наружу и начнется, как это было в 1970-х годах, разрядка», — полагает он.

Полковник указывает, что Россия и ЕС, несмотря на все перипетии, все же нуждаются друг в друге. «Во-первых, это рынок сбыта. Во-вторых, мы европейцы по своей культуре. Так или иначе мы близки. Разные, но близкие. И бизнес с удовольствием будет работать вместе с нами», — подытожил Безруков.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал признаки кризиса в Европе, который виден невооруженным глазом. Он уточнил, что предпосылками к этому стало то, что при делегировании суверенитета ряда европейских стран Брюсселю произошло неравнозначное распределение финансовых вливаний.

