Нейросети помешали поймать беглых обезьян

В США из-за нейросетей не смогли найти и поймать беглых мартышек

В американском городе Сент-Луис, штат Миссури, на свободу сбежали несколько верветок (карликовых зеленых мартышек). Об этом сообщает Associated Press.

Беглых животных впервые заметили в четверг у парка на севере города. Неясно, кому они принадлежат и как смогли оказаться на воле. Неизвестно и точное число особей. Очевидцы утверждают, что видели группы до четырех мартышек.

Некоторые жители города заявляли, что поймали обезьян и подкрепляли такие заявления фотографиями. Власти города утверждают, что снимки всякий раз оказывались поддельными. По словам пресс-секретаря департамента здравоохранения Сент-Луиса Уилли Спрингера, люди развлекаются и присылают фото, сгенерированные нейросетями, что мешает поиску и отлову верветок.

