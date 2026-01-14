Реклама

06:13, 14 января 2026

Оценены риски вторжения Трампа в дружественную России страну

Политолог Дубравский: Трамп может устроить вторжение на Кубу
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

Президент США Дональд Трамп рассматривает различные сценарии давления на Кубу, вплоть до угрозы военного вторжения. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал американист, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

«США могут попытаться применить ту же схему, которую использовали в Венесуэле (...) Они могут начать с экономической блокады, а затем призвать недовольных кубинцев избавиться от нынешнего правительства. Если это не сработает, в ход могут пойти вооруженные силы», — отметил политолог.

Дубравский также обратил внимание, что в отличие от ситуации в Венесуэле, кубинские власти «может быть проще свергнуть». Он указал, что правительство имеет минимальную поддержку населения, а также оно сталкивается с проблемами в энергетике, бьющими по устойчивости системы.

Да, редкость, чтобы США подряд удачно свергали неугодных правителей, но для Трампа это вопрос принципа. Ему важно сломать статус Кубы как коммунистической диктатуры и всего того мира, который существует последние 30 лет

Павел Дубравскийамериканист, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг»

Ранее Трамп заявил, что Куба находится в крайне тяжелом состоянии и никто не может точно сказать, что произойдет с ее экономикой в будущем. Он допустил военные удары по стране, а также пошутил, что госсекретарь Марко Рубио отлично подходит как новый глава островного государства.

